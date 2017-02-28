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05:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские врачи научились следить за пациентами на расстоянии

Медики могут отслеживать состояние больных пневмонией.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские ученые разработали телемедицинскую систему, позволяющую врачам краевой клинической больницы следить за пациентами, больными пневмонией и проходящими лечение в районных поликлиниках. Медики с помощью специальной программы имеют доступ к данным осмотра пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По словам авторов проекта, для каждого больного создается электронная медицинская карта, в которой зафиксирована история болезни, данные обследования и лабораторных анализов. Внедрение телемедицинской системы позволяет дистанционно отслеживать состояние пациентов и, в случае необходимости, принимать экстренные решения.

«Одним из самых тяжелых осложнений острой респираторной вирусной инфекции является пневмония. Это широко распространенное заболевание у взрослых, которое занимает ведущее место по охвату и смертности, поскольку происходит стремительное размножение вируса в ткани легких. Именно поэтому так важно заблаговременно обнаружить у пациента ухудшение состояния, оперативно изменить тактику лечения, тем самым спасти жизнь. Мы первыми в России запустили подобную технологию в области мониторинга тяжелых пневмоний, которая уже дала первые положительные результаты. Благодаря внедренной системе смертность пациентов отделения реанимации в лечебных учреждениях региона снизилась на 24%», — рассказала заведующая кафедрой внутренних болезней КрасГМУ Ирина Демко.

В правительстве добавили, что проект реализован учеными КрасГМУ при участии специалистов краевой клинической больницы и министерства здравоохранения Красноярского края. Разработчики планируют внедрить телемедицинскую систему в больницах других регионов страны для повышения качества оказания медпомощи пациентам с пневмонией.

По данным НИИ пульмонологии ФМБА России, лидирующее место среди болезней органов дыхания занимают пневмонии. Ежегодно в России регистрируется до 40 млн случаев заболевания, при этом смертность от осложнений достигает от 250 до 500 тысяч человек в год.

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