Красноярские врачи научились следить за пациентами на расстоянии
Медики могут отслеживать состояние больных пневмонией.
Медики могут отслеживать состояние больных пневмонией.
Красноярские ученые разработали телемедицинскую систему, позволяющую врачам краевой клинической больницы следить за пациентами, больными пневмонией и проходящими лечение в районных поликлиниках. Медики с помощью специальной программы имеют доступ к данным осмотра пациентов. Об этом сообщили в
По словам авторов проекта, для каждого больного создается электронная медицинская карта, в которой зафиксирована история болезни, данные обследования и лабораторных анализов. Внедрение телемедицинской системы позволяет дистанционно отслеживать состояние пациентов и, в случае необходимости, принимать экстренные решения.
«Одним из самых тяжелых осложнений острой респираторной вирусной инфекции является пневмония. Это широко распространенное заболевание у взрослых, которое занимает ведущее место по охвату и смертности, поскольку происходит стремительное размножение вируса в ткани легких. Именно поэтому так важно заблаговременно обнаружить у пациента ухудшение состояния, оперативно изменить тактику лечения, тем самым спасти жизнь. Мы первыми в России запустили подобную технологию в области мониторинга тяжелых пневмоний, которая уже дала первые положительные результаты. Благодаря внедренной системе смертность пациентов отделения реанимации в лечебных учреждениях региона снизилась на 24%», — рассказала заведующая кафедрой внутренних болезней КрасГМУ Ирина Демко.
В правительстве добавили, что проект реализован учеными КрасГМУ при участии специалистов краевой клинической больницы и министерства здравоохранения Красноярского края. Разработчики планируют внедрить телемедицинскую систему в больницах других регионов страны для повышения качества оказания медпомощи пациентам с пневмонией.
По данным НИИ пульмонологии ФМБА России, лидирующее место среди болезней органов дыхания занимают пневмонии. Ежегодно в России регистрируется до 40 млн случаев заболевания, при этом смертность от осложнений достигает от 250 до 500 тысяч человек в год.