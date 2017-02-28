Приморцам будут отключать свет без церемоний

С января 2017 года вступили в силу изменения в постановление правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг гражданам». В новой редакции исполнители коммунальных услуг получили право упростить систему уведомлений о планируемых ограничениях ресурса гражданам, нарушившим сроки оплаты.

Так, в случае непогашения задолженности по оплате электроэнергии уведомление о планируемом ограничении достаточно разместить в платежном документе, предоставляемом потребителю ежемесячно. Если в течение 20 дней после доставки счета-квитанции, который содержит уведомление о планируемых ограничениях, долг не будет погашен, предоставление коммунальной услуги прекратят. Напомним, ранее процедура ограничения могла быть проведена только в случае получения на руки собственником помещения специального уведомления за 20 дней, а также повторного уведомления за 3 дня до введения ограничений.

Помимо этого, законодателем предусмотрено существенное ужесточение санкций в отношении потребителей, допускающих потребление ресурса в обход индивидуального прибора учета. К безучетному потреблению приравнивается не только отсутствие контрольных пломб на электросчётчике и явные повреждения прибора учёта, но и наличие других механических повреждений (не предусмотренные изготовителем отверстия и трещины, а также неполное прилегание стекла индикатора).