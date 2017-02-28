Приморцам будут отключать свет без церемоний
Абонентам Приморья ждать уведомлений об ограничениях больше не стоит: вступили в силу изменения в Правила предоставления коммунальных услуг, сообщили ИА Дейта в ДЭК.
Абонентам Приморья ждать уведомлений об ограничениях больше не стоит: вступили в силу изменения в Правила предоставления коммунальных услуг, сообщили ИА Дейта в ДЭК.
С января 2017 года вступили в силу изменения в постановление правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг гражданам». В новой редакции исполнители коммунальных услуг получили право упростить систему уведомлений о планируемых ограничениях ресурса гражданам, нарушившим сроки оплаты.
Так, в случае непогашения задолженности по оплате электроэнергии уведомление о планируемом ограничении достаточно разместить в платежном документе, предоставляемом потребителю ежемесячно. Если в течение 20 дней после доставки
Помимо этого, законодателем предусмотрено существенное ужесточение санкций в отношении потребителей, допускающих потребление ресурса в обход индивидуального прибора учета. К безучетному потреблению приравнивается не только отсутствие контрольных пломб на электросчётчике и явные повреждения прибора учёта, но и наличие других механических повреждений (не предусмотренные изготовителем отверстия и трещины, а также неполное прилегание стекла индикатора).