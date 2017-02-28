В Перми иностранца оштрафовали за взятку инспектору ДПС

Гражданин другого государства осуждён в Перми за попытку дать мелкую взятку должностному лицу.

По информации СКР, 29 октября его поймали пьяным за рулём автомобиля. Чтобы его отпустили и не привлекали за это к ответственности, он передал взятку сотруднику ДПС. Его взяли с поличным.

Накануне суд признал его виновным и наказал штрафом в размере 10 тыс. рублей.