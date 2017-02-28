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06:53 (мск), источник: Om1.ru

На станции «Омск» юная попутчица украла у иностранки доллары и евро

Затем 18-летняя путешественница вытащила гаджеты и косметику из багажа студентки-омички, которая ехала на учёбу в Томск.

На территории Кемеровской области задержали 18-летнюю жительницу Краснодарского края, которую подозревают в двух поездных кражах.

Первой жертвой стала гражданка Казахстана, которая приехала погостить в Омск. У женщины пропали 100 долларов, 100 евро и мобильный телефон. Гостья страны написала заявление в полицию. Стражи порядка в первую очередь заподозрили юную попутчицу потерпевшей. Но женщина отказывалась думать о ней плохо: она спокойно доверяла девушке свои вещи, когда уходила в вагон-ресторан.

Когда гражданка Казахстана вышла, её место в купе заняла студентка-омичка, отправившаяся на учёбу в томский вуз. Через 10 часов обокрали и омичку. У неё пропали планшет, зарядные устройства и косметика. В кандидатуре подозреваемой сомнений у полицейских не было.

Как сообщает управление МВД на транспорте по СФО, 18-летнюю девушку задержали в Кемерово у её родственников. Она приехала к ним погостить с Кубани. Девушка призналась в преступлениях. Она рассказала: когда попутчицы выходили, она осмотрела их багаж и не смогла устоять перед соблазном взять самое ценное.

В отношении девушки возбудили уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. Общая стоимость украденных вещей составила около 40 тысяч рублей.

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