Красноярские архитекторы обсуждают перенос памятника Астафьева у КИЦа

Красноярцев просят подумать над новой площадкой для памятника писателю Виктору Астафьеву. Сейчас монумент располагается на ул. Дубровинского около Красноярского культурного центра на Стрелке. Его установили еще в 2006 году по проекту московского скульптора Игоря Линевича-Яворского. Об этом сообщил красноярский архитектор Алексей Мякота.

В связи с реконструкцией набережной памятник может «затеряться» и потерять свою основную идею, считает эксперт. По задумке архитекторов, Астафьев смотрит на заповедник «Столбы» и на родное село Овсянку. Эти места были источниками его творческого вдохновения. Буквально сразу после открытия памятника пошли разговоры о том, что постамент не совсем отражает суть самой скульптуры и больше ассоциируется с кубиком Рубика, некой технологичной игрушкой, рассказывает Мякота.

«Посадка скульптуры на переломе гребня ул. Дубровинского и понижающегося ландшафта к зданию КИЦ характеризуется некой композиционной нестабильностью, не фокусируют и не акцентируют внимание на памятнике. Но это лишь мои личные ощущения», — написал Мякота в социальных сетях.

Сейчас группа экспертов готовит техзадание, касающееся обустройства Центральной набережной. На данном этапе будет обсуждаться новое местоположение памятника. Сам архитектор считает, что идеальным местом может стать территория в районе пересечения ул. Перенсона и верхней террасы набережной.