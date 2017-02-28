Красноярские архитекторы обсуждают перенос памятника Астафьева у КИЦа
Монумент предложили перенести на ул. Перенсона.
Монумент предложили перенести на ул. Перенсона.
Красноярцев просят подумать над новой площадкой для памятника писателю Виктору Астафьеву. Сейчас монумент располагается на ул. Дубровинского около Красноярского культурного центра на Стрелке. Его установили еще в 2006 году по проекту московского скульптора Игоря
В связи с реконструкцией набережной памятник может «затеряться» и потерять свою основную идею, считает эксперт. По задумке архитекторов, Астафьев смотрит на заповедник «Столбы» и на родное село Овсянку. Эти места были источниками его творческого вдохновения. Буквально сразу после открытия памятника пошли разговоры о том, что постамент не совсем отражает суть самой скульптуры и больше ассоциируется с кубиком Рубика, некой технологичной игрушкой, рассказывает Мякота.
«Посадка скульптуры на переломе гребня ул. Дубровинского и понижающегося ландшафта к зданию КИЦ характеризуется некой композиционной нестабильностью, не фокусируют и не акцентируют внимание на памятнике. Но это лишь мои личные ощущения», — написал Мякота в социальных сетях.
Сейчас группа экспертов готовит техзадание, касающееся обустройства Центральной набережной. На данном этапе будет обсуждаться новое местоположение памятника. Сам архитектор считает, что идеальным местом может стать территория в районе пересечения ул. Перенсона и верхней террасы набережной.