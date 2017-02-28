Три девушки представят Иркутскую область на конкурсе «Красавица Ёрдынских игр»

Как сообщает 28 февраля пресс-служба правительства региона, организаторы мероприятия — Иркутская область, Республики Саха (Якутия) и Бурятия. В культурной части Ёрдынских игр запланирован фестиваль кругового танца, в котором могут принять участие и представить культуру своих регионов 30 коллективов по 20 человек, а также конкурс «Красавица Ёрдынских игр». Каждый регион на конкурсе смогут представить по три девушки. Им необходимо будет исполнить национальные песни, танцы и представить визитную карточку на родном языке в национальном костюме.

В спортивную часть программы Ёрдынских игр вошли бурятская национальная борьба, стрельба из лука, перетягивание палки, якутские национальные прыжки, переноска камня, шахматы «Шатар», скачки на лошадях по пересечённой местности, а также соревнования по многоборью «Игры баторов (богатырей) срединного мира».

Подготовку к фестивалю обсудили на заседании рабочей группы под руководством заместителя председателя правительства Иркутской области Валентины Вобликовой. «Опираясь на большой опыт проведения фестиваля, организаторы решили обновить положение о проведении мероприятия, — рассказала министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич. — Стороны уже прислали свои предложения, сейчас их обрабатывают специалисты правительства региона». Обновлённое положение о проведении Ёрдынских игр рассмотрят в начале апреля на расширенном заседании организационного комитета.