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06:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске пройдет фестиваль немецкого кино

Что нам мешает найти общий язык с окружающими и жить в ладу с собой? Проблемы отцов и детей, трудности переходного возраста, дикие страсти, закипающие в однообразном течении жизни. Речь — не о форуме психотерапевтов.

Источник: Вести - Новосибирск

Герои кинолент из Германии отправляются в путешествия, кардинально меняющие их жизнь. Каждый ищет свой путь, где решения требуют мужества, а поступки — уверенности в себе. В Новосибирске сегодня стартует девятый фестиваль немецкого кино. Все показы — премьерные. Некоторые — эксклюзив.

Елена Носова, PR-менеджер Гёте-Института в Новосибирске: «В этом году мы выбрали настоящие кино-бриллианты, примечательно, что из 10 представленных картин у 6 режиссеры женщины и это как раз один из таких трендов, которые сейчас отмечают в немецком кинематографе, женщины занимают топовые позиции. Мы всегда ориентируемся на художественную ценность картин, на возможность подискутировать, и в этом году еще одной изюминкой нашей программы станет мастер-класс для кино-сценаристов».

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