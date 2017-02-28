В Новосибирске пройдет фестиваль немецкого кино

Герои кинолент из Германии отправляются в путешествия, кардинально меняющие их жизнь. Каждый ищет свой путь, где решения требуют мужества, а поступки — уверенности в себе. В Новосибирске сегодня стартует девятый фестиваль немецкого кино. Все показы — премьерные. Некоторые — эксклюзив.

Елена Носова, PR-менеджер Гёте-Института в Новосибирске: «В этом году мы выбрали настоящие кино-бриллианты, примечательно, что из 10 представленных картин у 6 режиссеры женщины и это как раз один из таких трендов, которые сейчас отмечают в немецком кинематографе, женщины занимают топовые позиции. Мы всегда ориентируемся на художественную ценность картин, на возможность подискутировать, и в этом году еще одной изюминкой нашей программы станет мастер-класс для кино-сценаристов».