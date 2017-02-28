В заповеднике «Столбы» пожаловались на зачастивших молодоженов

В заповеднике «Столбы» пожаловались на большое количество молодых пар, приезжающих на фотосессии. Свадебные кортежи создают пробки, которые мешают другим посетителям.

«Так, в Гранитный карьер в последнее время зачастили молодожены (в прошлую пятницу мы насчитали 13 свадебных кортежей, пытающихся проехать к Восточному входу). Некоторые автовладельцы хаотично бросают на дороге свои машины. В выходные дни Базайская улица вплоть до детского лагеря “Гренада” вся заставлена транспортом. Исправить данную дорожную ситуацию заповедник не полномочен: мы не дорожная служба. Поэтому, несмотря на удобную транспортную развязку, близость к городу и доступность для красноярцев, Восточный вход в заповедник со стороны города остается некомфортным для посещения и, увы, не получает должного дальнейшего развития», — говорится в сообщении на официальном сайте «Столбов».

В заповеднике подчеркнули, что проблема подъезда к территории остается актуальной и по сей день. Слишком скользкая дорога становится причиной аварий, что еще более затрудняет движение.

«Мы не раз обращали внимание городских властей на дорожные проблемы на въездах к заповеднику. Еженедельно к нам в управление обращаются десятки посетителей с жалобами на то, что не могут спокойно пройти или проехать к Гранитному карьеру. Грунтовая дорога до заповедника настолько узкая, что там едва могут разъехаться автомобили. В то же время по ней идут пешеходы, которым приходится практически уворачиваться от машин. В зимний период дорога становится скользкой, а в межсезонье, из-за разливающегося ручья Мохового, по ней и вовсе невозможно пройти.

Все обращения посетителей мы направляем в администрацию г. Красноярска, поскольку дорога от поворота до Гранитного карьера относится к городским землям, — заявили в заповеднике.

Ранее представители «Столбов» выделили другие существующие проблемы. В их число попали: отсутствие автобусной остановки около Восточного входа, большое количество бродячих собак, нехватка оборудованных помещений для туристов и слабая организация оповещения населения в пожароопасный сезон. Несмотря на все старания руководства заповедника, проблемы остаются актуальными и по сей день.

Сейчас мэрия Красноярска ищет выход из сложившейся ситуации. В заповеднике рекомендовали автовладельцам соблюдать правила безопасности и не блокировать въезды неправильной парковкой.