360 новосибирцев с мая не получают зарплату, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

В Новосибирской области директор предприятия ООО «Монтажно-строительное управление № 78» подозревается в невыплате около 37,5 млн рублей зарплаты сотрудникам. По версии следствия, директор предприятия, осуществлявшего свою деятельность в сфере оказания электромонтажных работ, в период с мая 2016 года по настоящее время не выплачивал в полном объеме заработную плату 360 подчиненным работникам.

В результате задолженность по зарплате перед ними составила около 37,5 млн рублей, которая до сих пор не погашена. При этом у мужчины имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но данные деньги он использовал на иные нужды предприятия.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.