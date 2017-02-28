Зима в Москве завершится плюсовой температурой и сильной гололедицей

«Температура воздуха в Москве после морозной ночи составит 1−3 градуса выше нуля, по области будет от минус 2 до плюс 3 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается юго-западный и южный, его скорость составит 5−10 м/с.

В среду будет облачно с прояснениями и с небольшими осадками. Температура первой весенней ночи составит 1−3 градуса тепла, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов.

Днем в столице воздух прогреется до 4−6 градусов, по области будет от 1 до 6 градуса выше нуля. Ветер прогнозируется южный, 5−10 м/с, местами с порывами 12−17 м/ с. Местами не исключена гололедица.