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06:17 (мск), источник: ТАСС

Зима в Москве завершится плюсовой температурой и сильной гололедицей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Облачность с прояснениями и местами небольшие осадки ожидаются в столичном регионе 28 февраля. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, в последний день зимы будет тепло и очень скользко.

«Температура воздуха в Москве после морозной ночи составит 1−3 градуса выше нуля, по области будет от минус 2 до плюс 3 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается юго-западный и южный, его скорость составит 5−10 м/с.

В среду будет облачно с прояснениями и с небольшими осадками. Температура первой весенней ночи составит 1−3 градуса тепла, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов.

Днем в столице воздух прогреется до 4−6 градусов, по области будет от 1 до 6 градуса выше нуля. Ветер прогнозируется южный, 5−10 м/с, местами с порывами 12−17 м/ с. Местами не исключена гололедица.

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