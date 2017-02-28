Спасатели Хабаровска довольны «Безопасным льдом»

В рамках акции «Безопасность на льду» ежедневно около 40 патрульных групп, в которые вошло около 500 человек и более 100 единиц техники, проводили профилактическую работу с населением. Об этом ИА Дейта сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В итоге, за этот период в Хабаровском крае происшествий с гибелью людей на воде не зарегистрировано.

Акция «Безопасный лёд» проводится сотрудниками ГИМС МЧС, с установления ледостава и до вскрытия рек. Её главная цель — профилактическая работа с население по предупреждению происшествий на воде и, главное, гибели людей на водоёмах края. В период праздничных и выходных дней, а также в период начала деформации льда работа усиливается.

Особое внимание сотрудники ГИМС уделяют необорудованным ледовым переправам. В таких местах инспекторы по маломерным судам совместно с представителями Росприроднадзора и сотрудниками ГИБДД, проводят рейды, в результате которых выявляют несанкционированный выезд на лед автомобилистов. Со всеми нарушителями, передвигающимися по необорудованной ледовой «дороге» инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и сотрудники ГИБДД УМВД по городу Хабаровску проводят разъяснительную работу. Всего за период акции на водоёмах края проведено 236 патрулирований, более 2000 хабаровчанам были вручены памятки с правилами безопасного поведения на льду.

Кроме этого, в период усиления акции «безопасный лед» было выставлено более 40 временных спасательных постов, проведено 1214 профилактических беседы в местах подледного лова рыбы. Не остаётся без внимания сотрудников МЧС России и молодёжь. В учебных заведения Хабаровского края организованы занятия, на которых инспекторы ГИМС МЧС России напоминают правила безопасного поведения на льду.

Пока в Хабаровском крае функционирует 30 ледовых переправ. Под контролем инспекторов ГИМС МЧС находятся восемь мест массового выхода людей на лед для зимнего лова рыбы в пяти муниципальных районах: Охотский район — три, Ульчский район — одно, Ванинский район — два, Советско-Гаванский район — одно, Аяно-Майский — одно.

В связи приближением тепла и повышением температуры окружающей среды, на водоемах Хабаровского края начался процесс таяния льда, что сказывается на его прочности. Выход на такой лед, а, тем более, выезд на снегоходе, квадроцикле или автомобиле чрезвычайно опасен для жизни. Будьте осмотрительны! Берегите свою жизнь! Передвижение по закрытым, а также по необорудованным и не допущенным к эксплуатации ледовым переправам запрещено и может привести к трагическим последствиям.