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07:06 (мск), источник: Вести Приморье

Сайт-помощник по Единому порталу госуслуг появится в Приморье в марте

В Приморье продолжается работа по упрощению использования электронных порталов, повышению их востребованности у жителей всех возрастов. Уже к концу марта в регионе заработает Сайт-помощник по Единому порталу госуслуг.

Как отметил директор департамента информатизации и телекоммуникаций Илья Красильников на пресс-конференции накануне, 27 февраля, на сайте все желающие найдут исчерпывающую информацию о том, что нужно сделать, чтобы оформить тот или иной документ, получить справку, а также воспользоваться другими ведомственными услугами.

«Работа по созданию регионального информационного ресурса “Сайт-помощник” началась в конце прошлого года. На нем будет собрана дополнительная информация, объясняющая доступным языком, как получить ту или иную услугу на Едином портале, а также с этого ресурса предполагается предоставить возможность перехода на Единый портал услуг непосредственно к выбранной услуге», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, на 2017 год запланирована масштабная работа по упрощению и оптимизации процесса оказания государственных услуг. Так, для получения необходимых госуслуг приморцам уже не нужно собирать большое количество бумаг, а за ходом ее выполнения можно следить на каждом этапе прохождения документа. Сейчас органы исполнительной власти Приморского края оказывают 193 госуслуги, из которых 86 можно получить в электронной форме.

В администрации края напоминили, что развитие информационных технологий в Приморье и улучшение качества предоставляемых в электронном виде услуг находится под личным контролем губернатора края Владимира Миклушевского. Глава региона регулярно во время рабочих поездок по краю посещает муниципальные МФЦ, где проверяет уровень обслуживания приморцев.

«Людям больше не приходится стоять в очереди для получения паспорта. Все можно сделать онлайн, а затем прийти за документом в назначенное время. Это очень удобно. Необходимо, чтобы все услуги департаментов Приморья были переведены в электронный вид. Особенно это касается социальных услуг», — заявил губернатор.

Чаще всего через сайт госуслуг приморцы оформляют паспорта и загранпаспорта, ИНН и СНИЛС, регистрируют авто, оформляют документы на недвижимое имущество. Популярны также услуги по записи детей в детсады и школы, запись на прием к врачу. Всего за минуту пользователи могут узнать о своих долгах и штрафах.

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