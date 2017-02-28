Владельца автомобиля в Новосибирске отправили убирать снег за пьяную езду
Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за пьяную езду, однако он не торопился платить штраф, сообщает
Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за пьяную езду, однако он не торопился платить штраф, сообщает
Владельца автомобиля в Новосибирске отправили убирать снег за неоплаченный штраф, сообщает
Житель Кочковского района за управление транспортным средством в состоянии опьянения понес наказание не только в виде штрафа и лишения водительского удостоверения, но еще и в виде обязательных работ.
Мужчина не заплатил штраф в сумме 30 тысяч рублей за пьяную езду,
Суд, рассмотрев протокол, принял решение о привлечении данного гражданина к наказанию в виде обязательных работ сроком на 50 часов. В результате чего безответственный водитель чистит улицы от снега.
«Данная мера сподвигла гражданина оплатить штраф в полном объеме», — рассказали приставы.