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07:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Владельца автомобиля в Новосибирске отправили убирать снег за пьяную езду

Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за пьяную езду, однако он не торопился платить штраф, сообщает пресс-служба УФССП по НСО.

Владельца автомобиля в Новосибирске отправили убирать снег за неоплаченный штраф, сообщает пресс-служба УФССП по НСО.

Житель Кочковского района за управление транспортным средством в состоянии опьянения понес наказание не только в виде штрафа и лишения водительского удостоверения, но еще и в виде обязательных работ.

Мужчина не заплатил штраф в сумме 30 тысяч рублей за пьяную езду, из-за чего пристав составил протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа, в срок предусмотренный законом).

Суд, рассмотрев протокол, принял решение о привлечении данного гражданина к наказанию в виде обязательных работ сроком на 50 часов. В результате чего безответственный водитель чистит улицы от снега.

«Данная мера сподвигла гражданина оплатить штраф в полном объеме», — рассказали приставы.

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