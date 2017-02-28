Лунный медведь Костя проснулся в Новосибирске

26 февраля во время Масленицы, которая широко отмечалась в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, из зимней спячки вышли первые обитатели. «Весна никогда не приходит за один день, но ее медленное наступление можно почувствовать и заметить. Новосибирский зоопарк уже видит эти весенние перемены, — говорит начальник инфомационно-методического отдела Евгения Пирожкова. — У животных заканчивается спячка, уже проснулись наши еноты, енотовидная собака и гималайский медведь. Бурые медведи пока спят, но и они скоро покинут свои зимние укрытия и будут требовать еды, начнут убирать свое логово».

Примечательно, что гималайский медведь Костя в зверинце проснулся прямо во время Масленицы. В природе эти уникальные животные залегают в спячку в дуплах деревьев, в пещерах и расщелинах скал. Гималайский мишка питается растительной пищей. Это могут быть желуди, кедровые орехи, трава, ягоды, плоды. Но не прочь отведать насекомых и даже диких копытных.

«Гималайского медведя еще называют азиатским черным, а также тибетским, уссурийским, белогрудым и даже лунным, — говорят специалисты зоопарка в Новосибирске. — Это название медведь название получил из-за отметины на груди в виде полукруга. Его можно назвать и лохматым медведем из-за длинного меха на плечах и шее, образующего торчащую по сторонам гриву. В нашем зоопарке содержится пара гималайских медведей».

Добавим, что следом за гималайскими медведями из зимнего сна по давней традиции выйдет бурый медведь Леха. Вслед за ними проснутся дамы — медведицы Валя и Машка.

Последними выходят из спячки барибалы — черные американские медведи и барсуки, но выбираться из своих укрытий они обычно не спешат.

Кстати, День пробуждения медведя — древний языческий праздник, которым наши предки встречали наступающую весну. С принятием христианства этот праздник вытеснила Масленица.