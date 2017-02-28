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07:18 (мск), источник: Om1.ru

Небо, самолет, девушка: в Москве появилось граффити с омским драмтеатром

Такую патриотическую арт-акцию придумал «Аэрофлот».

В Москве появилось граффити с изображением омского драматического театра. В рамках патриотической акции художники проекта «Арт-Фасад» нанесли на стену одного из домов столицы изображение стюардессы «Аэрофлота» на фоне Омского драматического театра.

Такая картинка появилась на стене дома на улице Большая Якиманка, 35 в Москве. На граффити изображена стюардесса «Аэрофлота». На заднем плане — фасад драмтеатра со знаменитым «Крылатым гением». Над девушкой в облаках пролетает самолет, а внизу надпись «Омск», сообщает «Новый Омск».

Серия граффити при сотрудничестве «Аэрофлота» и проекта «Арт-Фасад», который занимается созданием патриотических изображений, начала появляться на фасадах московских домов в 2015 году.

Художники также нарисовали стюардесс на фоне главных достопримечательностей Сочи, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Воронежа и Перми.

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