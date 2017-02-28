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07:23 (мск), источник: ДЕЙТА

Уникальная операция прошла на приморском озере Ханка

Приморский поисковый отряд «АвиаПоиск» на минувших выходных провел первую совместную с Российским Военно-историческим обществом (РВИО) работу — погружение в озеро Ханка. Целью экспедиции стал поиск самолётов, разбившихся там в далеком 1945 году, сообщает ИА «Дейта».

Как пояснил командир Приморской региональной молодёжной общественной организации «Поисковое объединение «АвиаПоиск» Ярослав Ливанский, местные жители давно утверждают, что в озере Ханка, на глубине примерно в четыре-пять метров, лежат обломки двух самолётов. По их словам, на берегу неоднократно были замечены алюминиевые фрагменты самолетов, однако пока ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию не удалось.

По информации поискового отряда, в ночь на 10 августа 1945 года в воду озера Ханка упали сразу два бомбардировщика Ил-4.

По одной из версий, самолеты из 290-го бомбардировочного авиаполка 19-го бомбардировочного авиакорпуса 9-й Воздушной армии следовали встречным курсом, столкнулись, их корпуса разрушились в воздухе и упали в радиусе двух километров.

«В результате поисков ранее найдено тело лишь одного из членов экипажей — старшего сержанта Александра Васильева. Остальные семь членов экипажей числятся пропавшими без вести», — пояснил Ярослав Ливанский.

По другой версии, причиной падения бомбардировщиков стали метеоусловия: плотный строй бомбардировщиков попал в грозовое облако, в котором самолёты, не смогли выдержать строй и также столкнулись друг с другом. На сегодня оба экипажа проходят по спискам, как не вернувшиеся с боевого задания: катастрофа произошла во время войны СССР и Японии.

В ходе поисковых работ было обследовано озеро, в нем найдено скопление металла. Водолаз РВИО выполнил несколько погружений в прорубь, но видимость под водой оказалась нулевой. На дне обнаружены предметы, на которые намотались рыболовные сети. Определить, что это за предметы, сейчас невозможно.

По словам Ярослава Ливанского, поиск фрагментов бомбардировщиков будет продолжен летом этого года.

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