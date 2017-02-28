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07:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Двое рабочих кузбасских шахт погибли на своих рабочих местах

Оба инцидента произошли 26 февраля текущего года.

Два человека погибли в кузбасских шахтах, находясь на своих рабочих местах.

Один из инцидентов произошел в 9:30 часов в горной выработке шахты «Заречная», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. 40-летний горнорабочий доставлял материалы по наклонному конвейерному стволу с помощью подъемной машины. В какой-то момент он упал с платформы вагонетки, в результате чего произошел наезд. Мужчина скончался на месте. Его коллеги вызвали спасателей, тело подняли на поверхность. Точную причину смерти потерпевшего определит судебно-медицинская экспертиза.

Второй случай произошел в 16:00 часов в одной из шахт Ленинска-Кузнецкого, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. 19-летний ученик горнорабочего находился в горной выработке у вентиляционного штрека дегазационной установки. Произошел выброс грунтовых вод в шахту, в результате чего молодого человека отбросило и ударило о стены. От повреждений он скончался на месте. В рамках доследственной проверки также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти потерпевшего.

В обоих случаях проводится доследственная проверка, устанавливаются все детали произошедшего.

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