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08:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Рабочие вынесли окна и разбирают крышу самостроя у дома Прей во Владивостоке

Бетон приходится долбить практически вручную.

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Владивосток, 28 февраля, PrimaMedia.

Работы по демонтажу пристройки к дому Элеоноры Прей во Владивостоке продолжаются разрушением перекрытий, начиная с крыши. Как сообщает корр. ИА PrimaMedia, все окна рабочие уже вынесли и теперь практически вручную ломают бетонные стены и потолок.

Напомним, самострой возле дома Прей начали сносить во Владивостоке 20 февраля. Тогда рабочие в сопровождении судебных приставов впервые прошли на стройку, чтобы оценить предстоящий объем работ, и даже снесли несколько перегородок на втором этаже.

— Трудность в том, что работы придется выполнять фактически в ручном режиме, так как здесь очень узкая площадка и невозможно применить габаритную, мощную технику. Кроме того, в подвале здания проложена теплотрасса, что также представляет определенную трудность. Предварительно нужно будет выполнить ее защиту от случайного разрушения, и лишь затем приступать к основным работам, — рассказывает Игорь Феоктистов, заместитель генерального директора ООО «Восточные ворота», которое является подрядчиком по демонтажу.

Стоит отметить, что средства на демонтаж незаконной постройки были выделены из краевого бюджета. Вернуть эти деньги администрация планирует из средств застройщика.

Напомним, в первом полугодии 2014 года ООО «ТехноПарк» и ООО «Мария-Сервис» начали строительство объекта в Почтовом переулке рядом с домом Элеоноры Прей, имеющим статус объекта культурного наследия.

Инспекция регионального строительного надзора оперативно среагировала на самострой, возникший в историческом центре города.

Основываясь на том, что объект возведен без необходимых разрешений и нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, инспекция госстройнадзора обратилась в Арбитражный суд Приморского края с требованием о признании постройки самовольной и осуществлении ее сноса.

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