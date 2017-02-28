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08:01 (мск), источник: PROUFU.ru

Спустя три недели в Башкирии нашли 14-летнюю Яну Носкову

В Уфе три недели искали 14-летнюю воспитанницу детского дома Яну Носкову.

Напомним, девочка пропала 6 февраля, ушла из детского дома № 7 по улице Блюхера в Уфе.

«Нашли на Первомайской, сидела там в подъезде. Она заходила к бабушке, на улицу Ульянова, бабушка позвонила в детдом. Где была не рассказывает — говорит была у друзей в Черниковке, Сипайлово и Инорсе, что гуляла. Убегает уже не первый раз, последний раз сбегала осенью, кажется в ноябре. В этот раз сбежала, потому что ей светил учет у нарколога — бывает, что употребляет наркотики и пьет. Вчера ее также нашли в состоянии наркотического и алкогольного опьянения», — объяснил ProUfu.ru волонтер.

Вчера стало известно, что пропавшая найдена и жива.

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