Суздаль вошел в пятерку городов Европы с лучшими отелями
Специалисты составили рейтинг городов Европы с лучшими отелями по соотношению цена — качество. Суздаль оказался в числе лидеров.
Специалисты составили рейтинг городов Европы с лучшими отелями по соотношению цена — качество. Суздаль оказался в числе лидеров.
В рейтинге из 100 европейских направлений, составленном сервисом Trivago, город во Владимирской области, входящий в Золотое кольцо России, оказался на четвертом месте.
В список также были включены Калининград (13-е место), Казань (18-е),
Лидером топ-100 стал город Мостар в Боснии и Герцеговине. Здесь номер в гостинице обойдется туристам примерно в 43 евро.
На втором месте — сербский населенный пункт
Замкнул тройку город
Рейтинг составлялся с учетом средней стоимости суточного проживания в двухместном номере. Также принимались во внимание отзывы туристов.