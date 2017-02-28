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16:41 (мск), источник: Моя Планета

Суздаль вошел в пятерку городов Европы с лучшими отелями

Специалисты составили рейтинг городов Европы с лучшими отелями по соотношению цена — качество. Суздаль оказался в числе лидеров.

Источник: РИА "Новости"
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В рейтинге из 100 европейских направлений, составленном сервисом Trivago, город во Владимирской области, входящий в Золотое кольцо России, оказался на четвертом месте.

Средняя стоимость проживания в местных отелях составляет 47 евро в сутки.

В список также были включены Калининград (13-е место), Казань (18-е), Санкт-Петербург (35-е) и Москва (83-е), передает «Лента.ру».

Лидером топ-100 стал город Мостар в Боснии и Герцеговине. Здесь номер в гостинице обойдется туристам примерно в 43 евро.

Мостар

На втором месте — сербский населенный пункт Нови-Сад на берегу Дуная.

Замкнул тройку город Велико-Тырново в Болгарии. Пятая позиция досталась украинскому Львову.

Львов

Рейтинг составлялся с учетом средней стоимости суточного проживания в двухместном номере. Также принимались во внимание отзывы туристов.

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