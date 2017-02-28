Суздаль вошел в пятерку городов Европы с лучшими отелями

«Russac is Moscova». Какой увидели Россию первые гости из Европы?

В рейтинге из 100 европейских направлений, составленном сервисом Trivago, город во Владимирской области, входящий в Золотое кольцо России, оказался на четвертом месте.

Средняя стоимость проживания в местных отелях составляет 47 евро в сутки.

Средняя стоимость проживания в местных отелях составляет 47 евро в сутки.

В список также были включены Калининград (13-е место), Казань (18-е), Санкт-Петербург (35-е) и Москва (83-е), передает «Лента.ру».

Лидером топ-100 стал город Мостар в Боснии и Герцеговине. Здесь номер в гостинице обойдется туристам примерно в 43 евро.