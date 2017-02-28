Раненый браконьерами тигренок в Приморье пошел на поправку

Владивосток, 28 февраля, PrimaMedia.

Тигренок, раненый браконьерами в Пожарском районе Приморья, прошел плановое обследование сегодня, 28 февраля. Маленький хищник разгуливает по вольеру, у него хороший аппетит, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам директора департамента охотничьего надзора Приморья Дмитрия Панкратова, сегодня тигренку сделали рентген и взяли кровь. Обследование показало, что животное быстро идет на поправку.

«Его рана зажила, тигренок выпущен в вольер. У маленького хищника хороший аппетит, он уже прибавил в весе более 10 кг», — отметил Дмитрий Панкратов.

Напомним, раненого браконьерами полугодовалого тигренка нашли 13 января в Пожарском районе. Специалисты департамента охотничьего надзора Приморского края своевременно изъяли изможденное животное из дикой природы и оперативно оказали ему первую помощь. 25 января тигренок был успешно прооперирован в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в Алексеевке. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.