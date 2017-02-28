Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»Организаторы церемонии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд»
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Как одевать ребенка весной: советы мам
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Покупку жилья за наличные ограничат
«Не оставили шансов»: Порошенко о выигранном у России сражении
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
10«День без иммигрантов»
16Скончался Виталий Чуркин
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
08:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Раненый браконьерами тигренок в Приморье пошел на поправку

Маленький хищник разгуливает по вольеру, у него хороший аппетит.

Владивосток, 28 февраля, PrimaMedia.

Тигренок, раненый браконьерами в Пожарском районе Приморья, прошел плановое обследование сегодня, 28 февраля. Маленький хищник разгуливает по вольеру, у него хороший аппетит, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам директора департамента охотничьего надзора Приморья Дмитрия Панкратова, сегодня тигренку сделали рентген и взяли кровь. Обследование показало, что животное быстро идет на поправку.

«Его рана зажила, тигренок выпущен в вольер. У маленького хищника хороший аппетит, он уже прибавил в весе более 10 кг», — отметил Дмитрий Панкратов.

Напомним, раненого браконьерами полугодовалого тигренка нашли 13 января в Пожарском районе. Специалисты департамента охотничьего надзора Приморского края своевременно изъяли изможденное животное из дикой природы и оперативно оказали ему первую помощь. 25 января тигренок был успешно прооперирован в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в Алексеевке. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как в Приморье добывают уголь: песчаный карьер, работа по ночам и самый большой экскаватор
Киев счел ультиматум ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений
СБ ООН осудил КНДР за обход санкций
Экс-помощник Ле Пен выступил с новыми разоблачениями
Улицу напротив посольства РФ в США хотят назвать в честь Немцова
Трамп прокомментировал конфуз на вручении премии «Оскар»
В «Газпроме» назвали экспортные цены на газ в Евросоюз
Историк усомнился в высоком уровне образования в СССР
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности Мама двоих малышей и фитнес-гуру, австралийка Тэмми Хэмброу продемонстрировала свой мускулистый плоский живот спустя семь месяцев после родов.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь