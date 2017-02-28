Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
Покупку жилья за наличные планируют ограничить
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»Организаторы церемонии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд»
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Cпустя ровно 12 лет Караченцов снова разбился в страшном дтп
Известный актер умер после операции (фото)
"За рулем была мама": сын Караченцова рассказал о ДТП
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
10«День без иммигрантов»
16Скончался Виталий Чуркин
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
08:45 (мск), источник: dostup1.ru

В челябинской таможне ликвидируются 6 постов

Несмотря на реорганизацию, штатная численность ведомства останется прежней.

Источник: dostup1.ru

В регионе деятельности Челябинской таможни прекращают работу шесть таможенных постов — тем не менее, штатная численность ведомства остается прежней, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу таможни.

«Решение ФТС России о ликвидации ряда постов в Уральском федеральном округе вступает в силу 20 апреля 2017 года. Данные мероприятия направлены на оптимизацию структуры и повышение эффективности управления Челябинской таможней», — говорится в сообщении.

Так, в Челябинской области в рамках реорганизации прекращают свою работу таможенные посты Златоустовский и Саткинский. При этом расширит регион своей деятельности Миасский таможенный пост, в который войдут Ашинский, Катав-Ивановский, Саткинский районы и города областного подчинения: Аша, Катав-Ивановск, Сатка, Усть-Катав, Златоуст и Трехгорный.

В Зауралье, где будет ликвидировано четыре таможенных поста (Восточный, Курганский железнодорожный, Половинский, Шадринский), работу с участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) продолжит Первомайский таможенный пост Челябинской таможни, который с 20 апреля будет переименован в Курганский. В зону его деятельности включены Лебяжьевский, Макушинский, Мокроусовский и Петуховский районы Курганской области.

Все должностные лица продолжат службу на прежних или вышестоящих должностях в структурных подразделениях Миасского и Курганского постов.

В ведомстве ожидают, что предстоящие изменения не отразятся на работе Челябинской таможни и подчиненных ей таможенных постов, а также не создадут дополнительных трудностей для участников ВЭД при декларировании товаров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Более 2 тыс. коробок контрафактного спиртного изъято на ЧМЗ
Киев счел ультиматум ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений
СБ ООН осудил КНДР за обход санкций
Экс-помощник Ле Пен выступил с новыми разоблачениями
Улицу напротив посольства РФ в США хотят назвать в честь Немцова
Трамп прокомментировал конфуз на вручении премии «Оскар»
В «Газпроме» назвали экспортные цены на газ в Евросоюз
Историк усомнился в высоком уровне образования в СССР
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности Мама двоих малышей и фитнес-гуру, австралийка Тэмми Хэмброу продемонстрировала свой мускулистый плоский живот спустя семь месяцев после родов.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь