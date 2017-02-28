В Свердловской области снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Так в регионе заболело 20,7 тыс. человек. «Превышение эпидемического порога не зарегистрировано ни в одной возрастной группе», — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге за этот период было зарегистрировано 10,2 тыс. заболевших, что на 26% ниже, чем на предыдущей неделе.

Отмечается, что среднеобластной показатель заболеваемости ОРВИ в 1,5 раза и более превышен в трех муниципальных образованиях: ГО ЗАТО Свободном, Североуральском городском округе и Богдановиче.

По данным ведомства, в регионе частично приостановлен учебный процесс в 26 детских садах — закрыто 33 группы, в трех школах закрыто три класс. Полностью закрыты четыре детских сада и четыре школы.