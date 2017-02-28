Эпидемический порог по ОРВИ превышен в двух районах Челябинской области

Заболеваемость гриппом и ОРВИ всё ещё превышает эпидемический порог в в Агаповском и Октябрьском районах Челябинской области, в целом по региону отмечается снижение количества обращений, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Челябинске за неделю с 20 по 26 февраля зарегистрировали 9 685 случаев ОРВИ, этот показатель на 18% ниже порогового. Несмотря на общее снижение числа заболевших, медики рекомендуют южноуральцам соблюдать меры профилактики: избегать переохлаждения, тщательно мыть руки и периодически проветривать помещения.

Напомним, ранее главный санитарный врач области подписал постановление об отмене карантинных мероприятий в больницах и поликлиниках Южного Урала.