Самарский биатлонист Эдуард Латыпов стал чемпионом Всемирных военных игр

Латыпов был капитаном сборной России в гонке патрулей — 20-километровой дистанции с тремя огневыми рубежами.

На протяжении гонки россияне сталкивались с проблемами — в частности, два участника команды сломали лыжные палки. Но отстреляв без промахов на всех рубежах, сборная России финишировала на первом месте, опередив команды Франции и Австрии.

Вместе с Эдуардом Латыповым чемпионские звания получили Алексей Корнев, Матвей Елисеев и Сергей Клячин.