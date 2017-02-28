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09:03 (мск), источник: Volga News

Самарский биатлонист Эдуард Латыпов стал чемпионом Всемирных военных игр

Самарец Эдуард Латыпов, выступавший в составе сборной России по биатлону на III зимних Всемирных военных играх в Сочи, стал чемпионом игр в патрульной гонке.

Латыпов был капитаном сборной России в гонке патрулей — 20-километровой дистанции с тремя огневыми рубежами.

На протяжении гонки россияне сталкивались с проблемами — в частности, два участника команды сломали лыжные палки. Но отстреляв без промахов на всех рубежах, сборная России финишировала на первом месте, опередив команды Франции и Австрии.

Вместе с Эдуардом Латыповым чемпионские звания получили Алексей Корнев, Матвей Елисеев и Сергей Клячин.

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