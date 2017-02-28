Часть молдавских винзаводов возобновит поставки в Россию

«Из Молдавии вернулись специалисты Роспотребнадзора. Преимущественное количество предприятий из 13 обследованных смогут поставлять свою продукцию на российский рынок после проведения лабораторных исследований и окончательной оценки представленной документации», — заявила Попова.

В середине февраля Роспотребнадзор сообщал, что эксперты ведомства посетят винодельческие предприятия Молдавии, которые поставляют или планируют поставлять в РФ алкогольную продукцию, по итогам визитов будет обсуждаться возможность увеличения поставок молдавского алкоголя на российский рынок.