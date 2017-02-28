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11:07 (мск), источник: РИА Новости

Часть молдавских винзаводов возобновит поставки в Россию

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Большая часть винодельческих предприятий Молдавии, из 13 обследованных специалистами Роспотребнадзора, смогут возобновить поставки продукции в Россию после проведения лабораторных исследований и окончательной оценки представленной документации, заявила РИА Новости глава надзорного ведомства Анна Попова.

Источник: РИА "Новости"

«Из Молдавии вернулись специалисты Роспотребнадзора. Преимущественное количество предприятий из 13 обследованных смогут поставлять свою продукцию на российский рынок после проведения лабораторных исследований и окончательной оценки представленной документации», — заявила Попова.

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В середине февраля Роспотребнадзор сообщал, что эксперты ведомства посетят винодельческие предприятия Молдавии, которые поставляют или планируют поставлять в РФ алкогольную продукцию, по итогам визитов будет обсуждаться возможность увеличения поставок молдавского алкоголя на российский рынок.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном заявил, что количество предприятий Молдавии, которые имеют право поставлять продукты на российский рынок, скорее всего, будет увеличиваться. Позднее глава Роспотребнадзора сообщила РИА Новости, что эксперты ведомства проверят готовность молдавских предприятий возобновить поставки качественных продуктов питания на рынок РФ.

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Запрет не распространялся лишь на алкогольную продукцию из Гагаузии и Приднестровья. До 2006 года молдавские вина занимали свыше 60% рынка России. К 2013 году Молдавии удалось восстановить всего 10−12% доли своей продукции на рынке РФ.

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

Комментарии
4
Свин .
отож - и девахи загорелые хохотушки - и мне 19 лет - лепота
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Игорь Переделкин
В советское время попросишь воды, тебе стакан вина вынесут и овечью брынзу на закуску. Хорошее было время.
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Свин .
в советское время канистрами и ведрами в деревнях его брали - литр рупь - домашнее
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