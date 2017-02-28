Жители Перми смогут увидеть сближение Луны с Марсом и Ураном

1 марта в Перми можно будет увидеть два сближения планет со спутником Земли. По информации планетария, в 21:34 через телескоп можно будет наблюдать за сближением Луны и Урана, а в 23:58 невооруженным взглядом будет видно, как сближаются Луна и Марс.

На момент сближения расстояние между Луной и Марсом составит около 4 градусов, а между Луной и Ураном чуть более 3 градусов.

Также в марте пермяков ждет еще два уникальных астрономических события. 11 марта с 03:20 и до утра можно будет увидеть сближение Луны и Регула. 15 марта в 01:04 Луна сблизится с Юпитером.