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09:06 (мск), источник: Om1.ru

Пятилетнему жителю Омской области из-за паводка выплатят 10 тысяч

В Омской области от действий районной администрации пострадал 5-летний мальчик — ему забыли выплатить компенсацию за последствия паводка.

Весной 2016 года из-за паводка пострадали многие жители муниципальных районов Омской области. В том числе в Седельниковском районе в зону подтопления попали три населенных пункта, с деревней Денисовка и вовсе было нарушено транспортное сообщение.

Был введен режим чрезвычайно ситуации, также утвержден список пострадавших от паводка и нуждающихся в получении единовременной материальной помощи размером 10 тысяч рублей.
В список не включили 5-летнего мальчика, хотя его родители подали соответствующее заявление. Ребенка не включили в список из-за того, что у него не было регистрации постоянного места жительства вместе с родителями в деревне Денисовка. Однако фактически мальчик проживал со своей мамой, которая была включена в список.

Для восстановления нарушенных прав ребенка, прокурор Седельниковского района Омской области направил в суд исковое заявление о признании права получить материальную помощь. Прокуратура через суд потребовала обязать орган местного самоуправления занести ребенка в соответствующий список. Вскоре Седельниковский суд полностью удовлетворил требования прокурора.

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