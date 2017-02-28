Пятилетнему жителю Омской области из-за паводка выплатят 10 тысяч
В Омской области от действий районной администрации пострадал 5-летний мальчик — ему забыли выплатить компенсацию за последствия паводка.
В Омской области от действий районной администрации пострадал 5-летний мальчик — ему забыли выплатить компенсацию за последствия паводка.
Весной 2016 года
Был введен режим чрезвычайно ситуации, также утвержден список пострадавших от паводка и нуждающихся в получении единовременной материальной помощи размером 10 тысяч рублей.
В список не включили 5-летнего мальчика, хотя его родители подали соответствующее заявление. Ребенка не включили в список
Для восстановления нарушенных прав ребенка, прокурор Седельниковского района Омской области направил в суд исковое заявление о признании права получить материальную помощь. Прокуратура через суд потребовала обязать орган местного самоуправления занести ребенка в соответствующий список. Вскоре Седельниковский суд полностью удовлетворил требования прокурора.