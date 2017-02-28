В Омской библиотеке посетители изобразили манекенов

Шестьдесят человек одновременно замерли в разных позах в залах Молодёжной библиотеки «Квартал 5/1», а видеооператор снял застывших людей на камеру.

Живые «манекены» были повсюду: пили кофе в фойе, записывались в библиотеку в регистрационном зале, фотографировались в библиотечной фотозоне. В молодёжном зале развернулось нешуточное сражение игроков в мафию и твистер. А на библиотечном балконе расположились любители стратегических настольных игр го и шахматы. В конференц-зале же дали концерт омские рок-музыканты.

Разрабатывая сценарий флешмоба, организаторы постарались воспроизвести ситуации, которые происходят в библиотеке в реальной жизни. Здесь творят, знакомятся, ловят падающие книги, пишут дипломные работы, иногда засыпают.

Организаторы флешмоба выражают благодарность Валерию Серобабову за библиотечную версию #MannequinChallenge, а также за профессионализм и оперативность.