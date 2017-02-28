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08:58 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе снегоуборщик забросал льдом целую парковку автомобилей

В Уфе снегоуборочная машина повредила целый рад припаркованных автомобилей. Автор видео опубликовал ролик в своем Инстаграме.

На видео — снегоуборщик едет за сугробом и убирает снег, раскидывая куски слежавшегося снега и льда поверх сугроба. Его водитель не видит, что все это летит в капоты и лобовые стекла припаркованных автомобилей, не делая особой разницы ни для отечественных авто, ни для иномарок, ни даже для внедорожников. Инцидент произошел возле парковки одного из ТЦ на улице Менделеева.

Подробности уточняются, ProUFu.ru следит за развитием событий.

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