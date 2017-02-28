В Уфе снегоуборщик забросал льдом целую парковку автомобилей

На видео — снегоуборщик едет за сугробом и убирает снег, раскидывая куски слежавшегося снега и льда поверх сугроба. Его водитель не видит, что все это летит в капоты и лобовые стекла припаркованных автомобилей, не делая особой разницы ни для отечественных авто, ни для иномарок, ни даже для внедорожников. Инцидент произошел возле парковки одного из ТЦ на улице Менделеева.