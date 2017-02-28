В Башкирии появится Центр янтарного лечения

Проект его создания разработал научный руководитель центра янтарного лечения «Рапицентр». Ученый представил свою инициативу депутату Госдумы от Башкортостана Зугуре Рахматуллиной в рамках встречи с гражданами в Общественной приемной Дмитрия Медведева в Уфе. Совместно был разработан алгоритм реализации данного проекта с федеральными ведомствами.

Это не единственный творческий проект, презентованный депутату. Инициативная группа в лице экономиста и учителя-исследователя предлагает идею по формированию рыночного сознания у сельского населения через создание детско-взрослого научно-образовательного бизнеса. В условиях современной рыночной экономики в республике создаются условия для развития предпринимательской деятельности. В связи с этим экономические знания, предпринимательская культура, знание законов должны формироваться со школьной скамьи. Депутат отметила, что идея очень хорошая и ее необходимо поддержать, помочь в реализации.

Педагог одной из уфимских школ обратился с предложением организации и проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности в Уфе в 2018 году. Заявитель отмечает, что прошедший региональный этап олимпиады по ОБЖ на базе УГНТУ вселяет надежду на успешность данного мероприятия, ведь за восемь олимпиад по ОБЖ насчитывается 24 республиканских призера заключительных этапов.

Ветеран-педагог, заслуженный преподаватель Республики Башкортостан, кандидат филологических наук, обратилась к депутату по вопросу устройства внука в одну из гимназий Уфы. По словам заявительницы, ребенок прошел двухгодичную подготовку к школе, активно посещает спортивные секции, занимает призовые места на региональных соревнованиях по каратэ, проживает с родителями в непосредственной близости от данного учебного заведения, но по прописке относится к другой школе. По данному обращению депутат направит запрос в соответствующие органы.

Парламентарий встретилась с десятью избирателями. Обращения в ходе приема поступили разноплановые: трудоустройство, жилищные вопросы, качественное развитие социокультурной инфраструктуры Уфы. Все просьбы жителей республики взяты депутатом на контроль.