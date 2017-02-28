В Башкирии появится Центр янтарного лечения
УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкортостане появится Центр янтарного лечения методом аэроионофитогомеопатии.
УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкортостане появится Центр янтарного лечения методом аэроионофитогомеопатии.
Проект его создания разработал научный руководитель центра янтарного лечения «Рапицентр». Ученый представил свою инициативу депутату Госдумы от Башкортостана Зугуре Рахматуллиной в рамках встречи с гражданами в Общественной приемной Дмитрия Медведева в Уфе. Совместно был разработан алгоритм реализации данного проекта с федеральными ведомствами.
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