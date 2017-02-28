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08:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Валерия Оленич стала новым президентом Приморского благотворительного фонда «Мама»

Главный редактор журнала «Off» возглавила организацию и намерена продолжать дело Натальи Изотовой.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 февраля, PrimaMedia.

Главный редактор журнала «Off» Валерия Оленич возглавила Приморский краевой общественный благотворительный фонда защиты материнства и детства «Мама». Ранее она была помощником президента фонда, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что ранее фонд возглавляла известный общественный деятель и депутат городской думы Владивостока Наталья Изотова, которая ушла из жизни 11 февраля 2017 года в возрасте 61 года. Совсем недавно за большой вклад в вопросы поддержки малообеспеченных, многодетных семей, активную общественную деятельность она была отмечена знаком отличия «Приморье. За заслуги» — высшей наградой Приморского края. Наталья Изотова также была председателем секции Общественного совета Приморского края по защите социальных прав граждан, координатором партии «Единая Россия» по вопросам детей-сирот и депутатом городской думы Владивостока.

— Безвременный уход Натальи Изотовой стал для меня лично, для ее семьи и для всех, кто ее знал, настоящим ударом. Мы действительно лишись нашей «Мамы», которая имела огромное доброе сердце, была нашей общей надеждой и опорой. За многие годы своей благотворительной деятельности Наталья Владимировна оказала помощь сотням приморских детей и взрослых. Ее труд и самоотдача, с которой она несла на себе эту социальную нагрузку, остались в сердцах тех людей, которые обращались к ней за поддержкой, — говорит о планах Валерия. — Я всегда помогала Наталье Владимировне в ее работе и старалась быть для нее верным помощником. Теперь, когда ее не стало, я считаю своим долгом и обязанностью продолжить ее дело. Те начинания, проекты, идеи и планы, которые реализовывались под руководством Натальи Владимировны, будут обязательно продолжены.

Как отмечает Валерия Оленич, став президентом приморского фонда «Мама», она сделает все возможное, чтобы сохранить и приумножить вклад в развитие сферы детства и материнства, а также благотворительности и помощи нуждающимся:

— За годы совместной работы нам удалось собрать вокруг себя команду единомышленников, которые вместе с нами воплощают наши задумки. Кроме этого, фонд «Мама» имеет огромную поддержку со стороны администрации края и города Владивостока, краевых и местных депутатов, общественных и социальных организаций, бизнес-сообщества и неравнодушных предпринимателей. Именно поэтому мы не имеем права останавливаться и прекращать нашу работу. Дети Натальи Владимировны — Елена и Игорь — также считают своим долгом продолжить ее дело. Они и обязательно будут работать вместе с нами и координировать все, что мы делаем.

Сейчас фонд готовится к проведению благотворительного бала «Право на жизнь», совместно с приморским отделением партии «Единая Россия». Это мероприятие стало ежегодным, и его будут проводить его уже в третий раз. Собранные средства пойдут на закупку оборудования для оказания помощи детям, страдающим туберкулезом. Также в этом году пройдет форум матерей, который планируется сделать в память о Наталье Изотовой.

— Я не собираюсь покидать свое место работы в журнале «OFF». Мы готовим новые рубрики, новые направления работы, — прокомментировала Валерия Оленич слухи о возможном уходе с поста главного редактора журнала.

Также Оленич уже во второй раз вошла в общественный экспертный совет по социальной поддержке при администрации Приморского края, курируемый Павлом Серебряков. В этом созыве она является зампредседателя совета.

— Я очень ответственно подхожу к этой деятельности и стараюсь приносить максимальную пользу нашему городу и краю. Надеюсь, у меня получается, — отметила собеседница агентства.

Справка: Приморский краевой благотворительный фонд защиты материнства и детства «Мама» официально зарегистрирован 5 февраля 2005 года. Им ежегодно проводятся Форумы матерей Приморского края, основная цель которых — консолидация общественных организаций, политических партий и государства для решения проблем семьи, материнства и детства. Другие мероприятия, проводимые фондом, это благотворительный марафон в поддержку детей-сирот, концертные программы, конкурсы детского рисунка «Мама моей мечты» и школьных сочинений «Святая должность на Земле», конкурс детской фотографии среди молодых семей Приморья «За нами будущее!» и литературный конкурс «Святость материнства» с последующим изданием сборника, — призваны поддержать Программу «Приморье без сирот». Среди заявленных в рамках программы задач — создание общего информационного банка общественных организаций, занимающихся проблемами детей-сирот, привлечение внимания общественности к проблеме сиротства, объединение усилий общества, бизнеса и власти для оказания реальной помощи сиротам.

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