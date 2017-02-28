Волгоградка обнаружила в конфете иголку

Как сообщила в социальных сетях волгоградка, конфету с иглой она купила в одной из торговых точек на рынке «Юбилейный». По ее словам, как только она надкусила кондитерское изделие, ее зубы ударились о металлический предмет. Женщина чудом не успела проглотить иголку.

Как отмечает волгоградка, судя по обертке конфеты, кондитерское изделие было произведено в Новосибирске. Отметим, что пока что неизвестно, обратилась ли женщина с жалобой на продукт в контролирующие органы.