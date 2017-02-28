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08:55 (мск), источник: Informburo.kz

Единую форму для учителей сшили в одной из школ ВКО

Педагоги школы в восточно-казахстанском селе Красная Шемонаиха с удовольствием приходят на работу в единой форме.

Источник: Informburo.kz

Идея одеть учителей в единую форму принадлежит директору школы в селе Красная Шемонаиха. Педагоги инициативу поддержали, и в 2017 году стали ходить на работу исключительно в клетчатых нарядах, сообщает YK-news.kz.

«Задумка появилась ещё в прошлом году. Честно говоря, к этому нас подтолкнула одна из родительниц», — рассказала директор школы Галина Артюшкина.

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На одном из родительских собраний обсуждали вопрос о школьной форме для учеников. И вдруг одна родительница воскликнула, что учителя сначала должны посмотреть на себя, в чём они ходят на работу. И после этого педагоги решили ответить на вопрос о единой форме личным примером, добавила Галина Васильевна. Однако к 1 сентября осуществить задуманное не успели. А недавно наряды педагогам сшили на заказ. Швею специально приглашали в школу, вместе выбирали подходящие модели, расцветку материала. На изготовление формы ушло два месяца.

Во всей красе учителя из Красной Шемонаихи появились на районном совете директоров школ, который не так давно проходил на базе сельского учебного заведения.

«Коллеги наш поступок одобрили. А каково было удивление детей! Ученики говорят, что наши учителя самые красивые», — поделилась впечатлениями Галина Артюшина.

Мужчинам-педагогам подобрали бабочки тех же цветов, что и платья женской части коллектива школы. В общую цветовую гамму влились и ученики. Теперь в комплекте формы школьников есть галстуки и бабочки в клеточку.

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