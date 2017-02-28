Грубые нарушения требований к состоянию дорог выявила полиция в Ростове

Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, Самая крупная яма размерами 15×160х300 см выявлена кольцевом перекрестке улиц Зорге и 339-ой Стрелковой дивизии. При этом по ГОСТу допустимые дефекты дорожного покрытия не должны превышать 5×15х60 см.

Значительное количество дефектов выявлено на проспекте Коммунистическом, улицах Доватора и Малиновского.

Сообщается, что по итогам объезда районов составлено девять предписаний на устранение дефектов дорожного покрытия.

По информации правоохранителей, в ближайшее время полицейские совместно с представителями Общественного совета при региональном управлении МВД проведут проверки состояния дорог во всех районах Ростовской области.