Грубые нарушения требований к состоянию дорог выявила полиция в Ростове
Грубые нарушения требований к состоянию дорог выявили полицейские в ходе проверки, проведенной в Советском и Железнодорожном районах Ростова.
Грубые нарушения требований к состоянию дорог выявили полицейские в ходе проверки, проведенной в Советском и Железнодорожном районах Ростова.
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Значительное количество дефектов выявлено на проспекте Коммунистическом, улицах Доватора и Малиновского.
Сообщается, что по итогам объезда районов составлено девять предписаний на устранение дефектов дорожного покрытия.
По информации правоохранителей, в ближайшее время полицейские совместно с представителями Общественного совета при региональном управлении МВД проведут проверки состояния дорог во всех районах Ростовской области.