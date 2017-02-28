Прокурор запросил 4 года для девушки, сбившей насмерть во Владивостоке молодую пару
Последнее слова Нонна Лепехина на суде произнесет через три дня.
Последнее слова Нонна Лепехина на суде произнесет через три дня.
Владивосток, 28 февраля, PrimaMedia.
Наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 2 месяца с отбыванием в
Состоявшееся сегодня заседание должно было стать последним, однако суд ограничился прениями сторон, а оглашение вердикта перенес на конец недели. Сперва выступила государственный обвинитель от прокуратуры:
Также прокурор потребовала лишить Лепехину права управления транспортными средствами сроком до 3 лет.
Затем по очереди с подтверждением своих исковых требований выступили потерпевшие по делу — родные погибших Дмитрия Чадова и Ксении Казаченок. Все единогласно потребовали вынести наиболее жесткий приговор в отношении подсудимой. Брат сбитой девушки обратился к судье с просьбой вместо 4 лет и 2 месяцев
Адвокат Нонны Лепехиной Сергей Травин выразил надежду, что суд смягчит наказание для его подзащитной.
— Я прошу учесть ее возраст, ее социальную адаптированность, спортивные награды, наличие близких и семьи. Также моя подзащитная неоднократно приносила извинения семьям Чадовых и Казаченок и предлагала материальную помощь, когда средства имелись. Я вынужден просить суд существенно снизить размеры компенсации материального и морального вреда и назначить суммы в разумных пределах. Исковые требования семей о компенсации расходов на погребение прошу не рассматривать, поскольку эти исковые требования должна удовлетворить страховая компания по полису ОСАГО, — заявил юрист.
Напомним, трагедия произошла в июле прошлого года: ночью возле ТЦ «Алеутский» 19-летняя жительница приморской столицы, находившаяся за рулем автомобиля Toyota Allion, сбила пару — 23-летних Дмитрия Чадова и Ксению Казаченок, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Алеутской улице. Молодой человек скончался от полученных травм на месте происшествия, девушка была доставлена в реанимационное отделение городской больницы с
Следственной частью следственного управления УМВД России по городу Владивостоку было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Нонна Лепехина признала свою вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке, однако потерпевшие — родственники погибших молодых людей -возразили, поэтому дело рассматривалось в общем порядке.
Единственное, что Лепехина решила оспорить — сумму исков о возмещении морального вреда, судебных расходов и компенсации трат на погребение, которая превышает 4 млн рублей. На последнем заседании суда девушка сказала, что ей не хватит жизни, чтобы выплатить все средства.