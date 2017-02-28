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10:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Прокурор запросил 4 года для девушки, сбившей насмерть во Владивостоке молодую пару

Последнее слова Нонна Лепехина на суде произнесет через три дня.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 февраля, PrimaMedia.

Наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 2 месяца с отбыванием в колонии-поселении потребовал государственный обвинитель в отношении небезызвестной Нонны Лепехиной, сбившей насмерть молодую пару на «зебре» в центре Владивостока. Требования обвинения и пострадавших были озвучены сегодня, 28 февраля, на заседании Фрунзенского районного суда. Оглашение приговора Лепехиной, а также последнее слово подсудимой перенесли на 3 марта, сообщает ИА PrimaMedia.

Состоявшееся сегодня заседание должно было стать последним, однако суд ограничился прениями сторон, а оглашение вердикта перенес на конец недели. Сперва выступила государственный обвинитель от прокуратуры:

Также прокурор потребовала лишить Лепехину права управления транспортными средствами сроком до 3 лет.

Затем по очереди с подтверждением своих исковых требований выступили потерпевшие по делу — родные погибших Дмитрия Чадова и Ксении Казаченок. Все единогласно потребовали вынести наиболее жесткий приговор в отношении подсудимой. Брат сбитой девушки обратился к судье с просьбой вместо 4 лет и 2 месяцев колонии-поселения увеличить срок для Лепехиной до 5 лет.

Адвокат Нонны Лепехиной Сергей Травин выразил надежду, что суд смягчит наказание для его подзащитной.

— Я прошу учесть ее возраст, ее социальную адаптированность, спортивные награды, наличие близких и семьи. Также моя подзащитная неоднократно приносила извинения семьям Чадовых и Казаченок и предлагала материальную помощь, когда средства имелись. Я вынужден просить суд существенно снизить размеры компенсации материального и морального вреда и назначить суммы в разумных пределах. Исковые требования семей о компенсации расходов на погребение прошу не рассматривать, поскольку эти исковые требования должна удовлетворить страховая компания по полису ОСАГО, — заявил юрист.

Напомним, трагедия произошла в июле прошлого года: ночью возле ТЦ «Алеутский» 19-летняя жительница приморской столицы, находившаяся за рулем автомобиля Toyota Allion, сбила пару — 23-летних Дмитрия Чадова и Ксению Казаченок, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Алеутской улице. Молодой человек скончался от полученных травм на месте происшествия, девушка была доставлена в реанимационное отделение городской больницы с черепно-мозговой травмой, где тоже впоследствии скончалась. Полицейские установили, что стаж вождения девушки-водителя на момент ДТП составлял немногим более месяца. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови виновницы аварии.

Следственной частью следственного управления УМВД России по городу Владивостоку было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Нонна Лепехина признала свою вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке, однако потерпевшие — родственники погибших молодых людей -возразили, поэтому дело рассматривалось в общем порядке.

Единственное, что Лепехина решила оспорить — сумму исков о возмещении морального вреда, судебных расходов и компенсации трат на погребение, которая превышает 4 млн рублей. На последнем заседании суда девушка сказала, что ей не хватит жизни, чтобы выплатить все средства.

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