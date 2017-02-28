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09:46 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Перевозку детей проверит ГИБДД

Специальный рейд проходит сегодня в Челябинске.

Рейд по выявлению нарушений при перевозке детей сегодня, 28 февраля, проходит в Челябинске.

Его организовало ГИБДД города, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«С начала года в Челябинске зарегистрировано 27 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 29 детей получили ранения, в том числе три ребенка — по собственной неосторожности. За этот же период с участием пешеходов произошло 102 ДТП, в которых четыре человека погибли и 104 получили ранения различной степени тяжести», — отметили в Госавтоинспекции.

Дополнительные наряды ДПС в течение дня будут дежурить у школ и детских садов. В рейде также участвуют общественники, дружинники, представители родительских комитетов и инспекторы по делам несовершеннолетних.

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