Актриса Татьяна Васильева отметит 70-летие на гастролях в Ростове

Васильева находится на гастролях с антрепризным спектаклем «Поймай меня», в котором также играют Елена Сафонова и Федор Добронравов.

«Вчера мы выступали в Краснодаре, сегодня играем в Ростове», — рассказала актриса в интервью ТАСС.

Артистка отметила, что постоянно находится в разъездах — в настоящее время она участвует в восьми антрепризных постановках, которые принадлежат разным продюсерским компаниям. К такому графику Васильева привыкла — в Москву она вернется только 10 марта, тогда, по ее словам, и отметит юбилей вместе с родными.

По словам актрисы, сейчас она пребывает «в свободном плавании». Васильева ушла из репертуарного театра и теперь ее творчество — исключительно антреприза.

«Я играю для тех зрителей, которые приезжают на мои спектакли на метро. Именно на этих людях и держится театр», — сказала Васильева.

Татьяна Васильева выступала на сцене Театра сатиры, Театра имени Маяковского. Ее кинодебютом стала картина «Всмотритесь в это лицо» (1972), среди известных фильмов с ее участием — «Самая обаятельная и привлекательная», «Моя морячка», «Жених из Майами», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», «Увидеть Париж и умереть».