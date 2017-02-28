В Самарской области наблюдалась естественная убыль населения

По данным Самарастата, в 2016 году численность населения губернии уменьшилась на 2,2 тысячи человек, и на 1 января 2017 года составила 3203,8 тысяч человек. Количество родившихся, по сравнению с прошлым годом, сократилось на 1,8%, а число умерших — на 2,7%. Таким образом, смертность превысила рождаемость на 10,4%. Естественная убыль населения в 2016 году наблюдалась в большинстве территорий Самарской области. Однако есть и положительная статистика. Естественный прирост населения зарегистрирован в Красноглинском, Куйбышевском, Октябрьском и Советском районах Самары, в Автозаводском районе Тольятти, в Кинеле, пгт Усть-Кинельский, в пгт Рощинский, Смышляевке и Большечерниговском районе.

По сравнению с 2015 годом, в 2016 году число зарегистрированных браков сократилось на 16,4%, а число разводов — на 1,1%. На 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 653 распавшихся. В 2015 году таковых было 551.

Самарская область вновь стала притягательной для граждан СНГ и других зарубежных стран. В 2016 году миграционный прирост в губернии составил 1981 человек (в 2015 году миграционная убыль составила 2051 человек). Миграционный прирост из стран СНГ увеличился в шесть раз. Это произошло в результате увеличения прибывших на 2,2% и сокращения выбывших в 2,1 раза.

Значительную часть миграционного прироста 1518 человек или 26,8%, составили граждане Украины. При этом поток мигрантов из Украины, по сравнению с 2015 годом, сократился на 7,8%, а число уехавших на Украину возросло на 46,2%.

Миграционный прирост за счет граждан Казахстана составил 1001 человек, Таджикистана — 901, Узбекистана — 833, Киргизии — 572, Армении — 443, Азербайджана — 254, Молдовы — 98, Белоруссии — 44, Туркмении — 3 человека.