С 1 марта вступает в силу новый порядок предоставления социальной помощи

На сегодня получателями различных социальных выплат является около 1,6 млн человек — это примерно половина населения губернии. Всего в регионе существует 126 видов различных выплат, но только при предоставлении 17 из них учитывается принцип нуждаемости. Остальные распределяются согласно так называемому статусу человека, без учета его дохода.

С 1 марта 2017 году порядок меняется. Теперь при распределении большинства социальных выплат будут учитываться принципы адресности и нуждаемости.

Так более чем в три раза увеличится пособие по бедности — со 150 до 500 рублей. На него могут претендовать семьи с детьми, пенсионерами и инвалидами, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. Подавляющее большинство семей, где трое и более детей, относятся к этой категории граждан.

Также с 1 марта проиндексируют выплаты на содержание детей в опекунских и приемных семьях, увеличится и вознаграждение приемному родителю. А дети-сироты к окончанию школы будут получать по 5 тыс. руб. из областного бюджета. Аналогичные выплаты предусмотрены и муниципальным бюджетом Самары.

Ежемесячные выплаты многодетным семьям уже проиндексированы с 1 января. Так, на третьего и последующего ребенка, не достигшего возраста трех лет, выплачивается около 10 тыс. рублей.

Кроме того, с этого года для многодетных семей увеличился процент компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг. В бюджет многодетных семей теперь возвращается не 30, а 50% от суммы коммунальных платежей.

Дополнительные средства на увеличение выплат появятся, в том числе, за счет сокращения на 2,8 млрд руб. расходов на содержание органов власти, поясняют в облправительстве. Соответствующая задача поставлена губернатором Николаем Меркушкиным. На 15% сокращены расходы на содержание органов власти и госучреждений, на 10% снижена заработная плата, сокращен парк автомобилей, ликвидированы вакансии и часть госучреждений (всего в плане по сокращению расходов 17 пунктов).

31 января депутатами Самарской губернской думы были приняты поправки в закон, согласно которому с 1 марта выплаты будут производиться неработающим ветеранам труда и труженикам тыла, получающим пенсию менее 19,5 тыс. рублей.

«Необходимо отметить, что порог в 19500 рублей значительно превышает уровень, установленный в других регионах. В Самарской области 19500 рублей — это 2,5 величины прожиточного минимума пенсионера (ВПМП). В Ульяновской области этот показатель не превышает 2 ВПМП, в Омской области — 1,75 ВПМП, в Волгоградской области — 1,5 ВПМП, а в Новосибирской области — 1 ВПМП или чуть более 8 тысяч рублей», — подчеркивают в правительстве.

По информации регионального министерства социально-демографической и семейной политики, более 80% пенсионеров поправки в закон никак не коснутся, так как их пенсия меньше этой суммы.

Закон вступает в силу с 1 марта.

По новому порядку ЕДВ не предоставляется работающим пенсионерам, однако, в настоящее время прорабатывается вопрос о том, чтобы и для работающих пенсионеров, чей совокупный заработок составляет менее 19,5 тыс. руб., сохранили данную выплату.

По требованию федерального закона во всех регионах России уже с прошлого года введен компенсационный механизм по выплатам за жилищно-комунальные услуги (в Татарстане такая система действует с 2008 года). В соответствии с федеральным законом, в Самарской области также поменялся порядок. Раньше граждане, имеющие право на ЕДВ ЖКУ, а это 550 тыс. жителей губернии, получали средства на оплату коммунальных услуг фиксированной суммой, при этом на что льготополучатель тратил эти средства — никем не контролировалось. Теперь же плательщики получают компенсацию за понесенные траты согласно тарифам и нормативам.

Схема такова: гражданин оплачивает услуги, далее компании, предоставляющие эти услуги, передают данные об оплате в областное министерство социально-демографической и семейной политики посредством специальной программы, где и производится расчет и начисление компенсации.

На сегодняшний день заключены договоры практически со всеми ресурсоснабжающими организациями, работающими на территории области. В случае если жителям не начислили компенсацию, льготополучателям следуют обращаться в управление соцзащиты по месту жительства. Их телефоны указаны на сайте правительства региона.

Компенсация будет начислена, даже если данные придут с задержкой, сразу после появления информации об оплате.

При этом компенсация за понесенные расходы на ЖКУ положена только тем, кто эти расходы действительно понёс — должники компенсацию получать не будут до тех пор, пока не погасят задолженность.

«По предварительным данным, ранее около 20% льготополучателей не оплачивали жилищно-коммунальные платежи, исправно получая при этом ЕДВ ЖКУ, таким образом перекладывая расходы на общедомовые нужды на добросовестных жильцов», — отмечают в облправительстве.

Также среди нововведений нужно отметить, что семьи с приемными детьми, где воспитывается трое и более детей, теперь приравнены к многодетным, а значит, они также получают дополнительные выплаты — компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатные лекарства.

Кроме того, правительство региона готовит дополнительные меры поддержки гражданам, нуждающимся в помощи государства. В планах — усиление помощи многодетным семьям, а также введение единовременной выплаты при рождении первого ребенка у матери в возрасте до 25 лет.