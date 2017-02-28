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10:27 (мск), источник: Pro Город Самара

Строительные работы на стадионе «Самара Арена» вновь были приостановлены

Причиной этого стал конфликт, связанный с монтажом металлоконструкций.

На строительной площадке стадиона «Самара Арена» развернулся очередной конфликт, связанный с монтажом металлоконструкций, который вновь привел к приостановке работ. Об этом сообщает «Самарское обозрение».

Дочерняя компания ПСО «Казань» — генерального подрядчика стадиона «Самара Арена» — обратилась в суд с иском к субподрядчику, ответственному за монтаж металлоконструкций, о взыскании 893 миллионов рублей. В ПСО «Казань» объясняют это тем, что подрядчик получил аванс, который значительно превышает стоимость выполненных работ. Этот конфликт привел к внеплановой остановке строительных работ на прошлой неделе. Однако, как утверждает вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, курирующий подготовку региона к ЧМ-2018, работы уже восстановлены и идут полным ходом.

Сейчас строительство стадиона не остановлено, работа идёт полным ходом, монтаж ведётся в две смены. Главное — обеспечено достаточное количество людей для работы, к сотрудничеству приглашены местные организации, тюменская компания. Между генподрядчиком и подрядчиком по монтажу металлоконструкций существует ряд неурегулированных денежных вопросов, но строительству это не мешает. На прошлой неделе по ряду направлений работы остановились, но сейчас всё уже восстановлено. Отставание всё еще есть, но к 15 мая 2017 года мы должны завершить монтаж купола, чтобы засеять газон. Это будет сделано, — отметил Фетисов.

На данный момент смонтированы 32 из 96 купольных консолей, однако эксперты сомневаются, что строители успеют закончить возведение купола в срок.

Возвести ещё две трети купола до середины мая, если первую треть делали с прошлого марта, скорее всего, нереально. Но надеюсь, что отставание, если и будет, то небольшое, — заявил президент группы строительных компаний «Спектр недвижимости» Олег Вахрамов.

Кроме того, темпы строительства стадиона в Самаре вызывают серьезные вопросы в Министерстве строительства РФ и в ФИФА. В связи с этим на прошлой неделе по инициативе первого зампреда правительства РФ Виталия Мутко была создана специальная комиссия для ликвидации отставания на строительной площадке «Самара Арены».

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