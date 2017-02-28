В последний день зимы в Украине будет солнечно и сухо, до 17° тепла
КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Солнечная и сухая погода ожидается в Украине во вторник, сообщает Укргидрометцентр.
КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Солнечная и сухая погода ожидается в Украине во вторник, сообщает Укргидрометцентр.
«Ночью и утром в восточных областях и на севере Левобережья местами туман, на дорогах местами гололедица», — говорится в сообщении синоптиков в Facebook.
Ветер
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 7−12° тепла, в западных областях 13−17°, в Карпатах, восточных, Сумской и Черниговской областях 4−9° тепла.
В Киеве 28 февраля без осадков. Ветер преимущественно южный, 7−12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 10−12° тепла.