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09:47 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В последний день зимы в Украине будет солнечно и сухо, до 17° тепла

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Солнечная и сухая погода ожидается в Украине во вторник, сообщает Укргидрометцентр.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Ночью и утром в восточных областях и на севере Левобережья местами туман, на дорогах местами гололедица», — говорится в сообщении синоптиков в Facebook.

Ветер юго-западный, южный, 7−12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15−20 м/с, на высокогорье Карпат 25−30 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 7−12° тепла, в западных областях 13−17°, в Карпатах, восточных, Сумской и Черниговской областях 4−9° тепла.

В Киеве 28 февраля без осадков. Ветер преимущественно южный, 7−12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 10−12° тепла.

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