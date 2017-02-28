Пермские студенты проведут митинг «За безлимитный проездной» 10 марта

Митинг «Мы за безлимитный проездной» пройдёт в Перми 10 марта в «Парке камней». Инициативная группа пермских студентов требует отменить любое ограничение поездок по проездному.

«С декабря прошлого года мы боремся за отмену лимита. Представители администрации Перми под общественным давлением предложили увеличить лимит до 120 поездок в месяц. При этом льготный проездной документ должен будет стоить 1440 рублей! Готовы ли вы платить полторы тысячи рублей за ограниченный льготный проездной документ? Мы считаем, что любое ограничение поездок по проездному — это попытка лишить нас льготы», — написали организаторы на официальной страничке группы «За безлимитный проездной» в соцсети.

Митинг начнётся в 14.00.