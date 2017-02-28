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10:20 (мск), источник: ТАСС

Американская киноакадемия извинилась за ошибку при вручении премии «Оскар»

Киноакадемия также обещала продолжить разбирательство и принять необходимые меры в связи с ошибочным объявлением победителя.

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фотографий
14
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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Американская киноакадемия принесла свои извинения актерскому составу и съемочным группам фильмов «Ла-Ла Ленд» (La La Land) и «Лунный свет» (Moonlight) за ошибку при объявлении победителя в номинации «Лучший фильм» на церемонии вручения премии «Оскар». Соответствующее заявление киноакадемия распространила в понедельник.

«Мы глубоко сожалеем об ошибках, допущенных во время объявления победителя в номинации «Лучший фильм» на церемонии вручения «Оскаров», — говорится в тексте, опубликованном на портале Medium от имени киноакадемии.

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«Прошлую ночь и сегодняшний день мы потратили на расследование обстоятельств (случившегося)», — отмечается в заявлении. Киноакадемия также обещала продолжить разбирательство и принять необходимые меры в связи со случившимся.

В тексте также отмечается, что полную ответственность за этот инцидент взяла на себя аудиторско-консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC).

На 89-й церемонии вручения премии «Оскар» в воскресенье право назвать картину, одержавшую победу в самой престижной номинации «Лучший фильм», было предоставлено актерам Уоррену Битти и Фэй Данауэй. Они вскрыли полученный конверт и объявили, что премия присуждена романтическому мюзиклу «Ла-Ла Ленд» (La La Land) режиссера Дэмьена Шазелла.

Однако затем организаторы заявили, что произошла ошибка. Награда на самом деле предназначалась ленте «Лунный свет» (Moonlight) Барри Дженкинса о взрослении чернокожего подростка в бедных районах Майами.

Комментарии
1
Александр Романский
Я не фанат всего этого гламура, но решил написать о реакции журналистов всего мира. И даже самого молодого президента.
Обычная ошибка - человеческий фактор - и вот наши желтые каналы тролят "русскими хакерами". Стыдно, дармоеды!
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