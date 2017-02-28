Избирком Ростовской области потратит 300 тыс. рублей на перевыпуск настольной игры про выборы

Настольная игра направлена на популяризацию знаний о российской избирательной системе среди молодых людей. Она была разработана в Ростовской области еще в 2015 году и до сих пор и не имеет аналогов в других регионах. Однако в связи с рядом изменений в законодательстве игру было необходимо доработать и перевыпустить. Об этом сообщил представитель областного избиркома Владимир Белоконев.

По его словам, механика «Межгалактических выборов» схожа с «Монополией». Игровое поле и все необходимые атрибуты для игры стилизованы под космическое пространство. Принять участие в игре могут шесть человек, которые выбирают себе образ — врача, военного, бизнесмена, фермера, рабочего или ученого. Все они — потенциальные кандидаты в депутаты, губернаторы или президенты.

«Весь игровой процесс состоит из нескольких этапов-планет: регистрация кандидатов, агитация, “день тишины”, день голосования и подсчет голосов. В ходе игры участники выполняют задания и отвечают на вопросы об избирательном законодательстве и выборах в целом», — цитирует «Российская газета» слова Белоконева.

Представитель областного избиркома также отметил, что сейчас макет новой игры полностью готов. Планируется, что всего к выпуску в типографии подготовят 300 игровых комплектов. На эти цели из областного бюджета направят 300 тыс. рублей. В свободную продажу игра не поступит, все комплекты будут распределены между избирательными комиссиями на местах.

Как сообщает «Деловое сообщество», за время существования игры в регионе прошло более 180 муниципальных, районных и областных чемпионатов. В них приняло участие более 14 тыс. человек.