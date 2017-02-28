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17:59 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани родители назвали своих детей Максимильян и Давлата

В Казани за прошлую неделю в отделах ЗАГС зарегистрировано рождение 455 малышей: 262 мальчиков и 193 девочек. Об этом сообщает пресс-служба Управления ЗАГСа Казани.

Источник: Prokazan.ru

Сообщается, что возраст самой юной мамы — 18 лет, а самой зрелой — 45 лет, самого юного отца — 20 лет, самого зрелого — 50 лет.

 — Минимальный вес ребенка при рождении составил 800 граммов, а максимальный — 4710 граммов, — говорится в сообщении.

Так, самыми популярными среди детских имен стали: Марк, София, Артем, Кира, Данил, Милана, Ева, Артур, Самир.

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Закарий, Максимильян, Юсуф, Ксения, Раян, Елисей, Халима, Давлата.

Также отмечается, что за это время в Казани зарегистрировали свой брак 222 пары. Самой молодой невесте — 18 лет, самому молодому жениху — 19 лет. А возраст самого взрослого жениха составил 63 года, невесты — 58 лет.

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