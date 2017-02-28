В Волгоградской области готовятся к высокому паводку

Исходя из погодных условий на территории Волгоградской области и соседних регионов, есть основания предполагать, что половодье этой весной будет выше прошлогоднего, максимальный уровень воды ожидается выше нормы. Об этом накануне на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин.

Подготовка специальных сил и средств, а также меры по предупреждению возможных негативных последствий паводка стали центральной темой совещания. На сегодняшний день в регионе утвержден план мероприятий на паводковый период 2017 года, проведены межведомственные учения.

— Губернатор поставил задачу: разработать комплекс мер по предотвращению возможных негативных последствий паводка, обеспечить своевременное информирование граждан, создать необходимый запас материальных и технических средств, — подчеркнул Евгений Харичкин.

По информации комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, в готовность на случай возникновения нештатных ситуаций при прохождении паводка приведены около 15 тысяч человек, 3,5 тысячи единиц техники, 105 плавсредств. В области готовы развернуть 47 мобильных пунктов обогрева, 509 пунктов временного размещения. Проработаны эвакуационные мероприятия: для этих целей могут быть задействованы две тысячи автобусов, а также грузовые и легковые автомобили, речные суда. Предусмотрено экстренное оповещение населения с помощью радио и телевидения, СМС-рассылки, электросирен и уличных громкоговорителей.

В ходе совещания было отмечено, что в последнее время большое внимание уделяется расчистке русел рек — это позитивно отражается на прохождении паводковых вод. По данным облкомприроды, в регионе отремонтированы 13 гидротехнических сооружений, восстановление еще семи объектов продолжается; также строятся и реконструируются сооружения инженерной защиты.

По итогам заседания профильным ведомствам поставлена задача обеспечить мониторинг паводковой ситуации, быть готовыми к оперативному реагированию. Главам администраций муниципальных районов и городских округов Волгоградской области поручено очистить прибрежные защитные полосы от мусора, снега и льда, обеспечить проходимость пропускных каналов, водостоков, дюкеров и ливнеприемников.

Добавим, также на заседании областной КЧС обсуждались вопросы обеспечения безопасности при использовании агрохимикатов, рассмотрена эпизоотическая обстановка в регионе, утвержден состав рабочей группы по проверке готовности муниципалитетов к пожароопасному периоду 2017 года.