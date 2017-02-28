В Волгоградской области готовятся к высокому паводку
Меры по предупреждению возможных негативных последствий паводка обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Меры по предупреждению возможных негативных последствий паводка обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Исходя из погодных условий на территории Волгоградской области и соседних регионов, есть основания предполагать, что половодье этой весной будет выше прошлогоднего, максимальный уровень воды ожидается выше нормы. Об этом накануне на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил
Подготовка специальных сил и средств, а также меры по предупреждению возможных негативных последствий паводка стали центральной темой совещания. На сегодняшний день в регионе утвержден план мероприятий на паводковый период 2017 года, проведены межведомственные учения.
— Губернатор поставил задачу: разработать комплекс мер по предотвращению возможных негативных последствий паводка, обеспечить своевременное информирование граждан, создать необходимый запас материальных и технических средств, — подчеркнул Евгений Харичкин.
По информации комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, в готовность на случай возникновения нештатных ситуаций при прохождении паводка приведены около 15 тысяч человек, 3,5 тысячи единиц техники, 105 плавсредств. В области готовы развернуть 47 мобильных пунктов обогрева, 509 пунктов временного размещения. Проработаны эвакуационные мероприятия: для этих целей могут быть задействованы две тысячи автобусов, а также грузовые и легковые автомобили, речные суда. Предусмотрено экстренное оповещение населения с помощью радио и телевидения,
В ходе совещания было отмечено, что в последнее время большое внимание уделяется расчистке русел рек — это позитивно отражается на прохождении паводковых вод. По данным облкомприроды, в регионе отремонтированы 13 гидротехнических сооружений, восстановление еще семи объектов продолжается; также строятся и реконструируются сооружения инженерной защиты.
По итогам заседания профильным ведомствам поставлена задача обеспечить мониторинг паводковой ситуации, быть готовыми к оперативному реагированию. Главам администраций муниципальных районов и городских округов Волгоградской области поручено очистить прибрежные защитные полосы от мусора, снега и льда, обеспечить проходимость пропускных каналов, водостоков, дюкеров и ливнеприемников.
Добавим, также на заседании областной КЧС обсуждались вопросы обеспечения безопасности при использовании агрохимикатов, рассмотрена эпизоотическая обстановка в регионе, утвержден состав рабочей группы по проверке готовности муниципалитетов к пожароопасному периоду 2017 года.