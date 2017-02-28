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10:05 (мск), источник: РИА Новости

Челябинский суд оставил под подпиской о невыезде экс-замминистра культуры

ЧЕЛЯБИНСК, 28 фев — РИА Новости. Суд оставил под подпиской о невыезде и надлежащем поведении бывшего первого замминистра культуры Челябинской области Яну Комиссарову, обвиняемую в мошенничестве, сообщила РИА Новости во вторник консультант Центрального райсуда Челябинска Наталья Прохорова.

Источник: РИА Новости

Ранее в Центральном районном суде Челябинска сообщили, что в конце июня суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Комиссарову под стражу на срок до 27 августа, позже обвиняемая была отпущена под подписку о невыезде. По данным суда, Комиссарова обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), максимальная санкция — лишение свободы на 6 лет. Следственное управление СКР по региону до сих пор не комментирует данное уголовное дело.

Вместе с Комиссаровой по делу проходит ее бывший супруг Евгений Агеев, который также обвиняется в мошенничестве, в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, уточняет суд.

«В Центральном районном суде Челябинска состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Комиссаровой и Агеева. Мера пресечения в отношении Комиссаровой в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена прежней. Мера пресечения в отношении Агеева — заключение под стражу оставлена без изменения, срок содержание его под стражей продлен до 14 августа», — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что Агеевым и Комисаровой были заявлены ходатайства о рассмотрении дела в особом судебном порядке, гособвинитель и представитель потерпевшего против удовлетворения ходатайств не возражали.

Суд постановил назначить судебное заседание по уголовному делу в порядке особого судебного разбирательства на 5 апреля на 11.00, добавила консультант суда.

Как сообщал ранее РИА Новости представитель губернатора региона Дмитрий Федечкин, власти региона заинтересованы в проведении правоохранительными органами всех необходимых мероприятий, которые позволят сделать объективный вывод о наличии или отсутствии вины задержанной.

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