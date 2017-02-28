В Советском районе снесли незаконно построенные киоски

В сообщении отмечено, что на территории Советского района перемещены установленные без правовых оснований нестационарные киоски «овощи-фрукты», расположенные на улице Бекетова у дома № 15 и на пересечении улиц Белинского и Полтавская у дома № 2 на специализированную стоянку. Также был освобожден земельный участок на пересечении улиц Белинского и Полтавская от киоска «Овощи-фрукты» собственником объекта в добровольном порядке.

Все работы проводятся в соответствии с административным регламентом администрации города по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории Нижнего Новгорода».