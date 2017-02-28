В марте в Челябинской области ожидается серьезный перепад температур

По прогнозам gismeteo, температура воздуха в течение месяца будет колебаться от минус 5 до плюс 4 градусов. В ночные часы столбик термометра может опускаться до минус 15 градусов. В отдельные дни разность дневных и ночных температур воздуха может достигать 20 градусов.

Существенных осадков в первый день месяца не ожидается. В отдельных районах возможен мокрый снег с дождем.

Март — первый месяц календарной весны. Средняя температура воздуха в марте составляет минус 7−9 градусов. В теплые годы она повышается до минус 1−2 градусов, в холодные — опускается до минус 10−18 градусов. В течение месяца могут наблюдаться оттепели и сильные морозы. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 12−17 градусов, в Челябинске — плюс 15 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха при установлении морозов составляет минус 36−42 градуса, в Челябинске — минус 36 градусов. Число дней с оттепелью 5−7, с сильными морозами ниже минус 30 градусов — 1.

В течение 25−27 дней на всей территории области в марте светит солнце. Суммарная продолжительность солнечного сияния составляет 134−200 часов. В марте, в северной половине области выпадает 24−35 мм осадков. На остальной территории количество выпавших осадков составляет 15−18 мм. В марте 2005 года вЧелябинске выпало снега в 3 раза больше нормы. В марте 1904 года — 0% месячной нормы осадков.

В народе март называют «протальником», «грачником». Морозы в марте держатся недолго. Небо часто яркое, голубое. На 22 марта приходится весеннее равноденствие: долгота дня становится равной долготе ночи.

В марте на Руси происходило «заклинание весны». Это древний языческий обряд, с которым народ встречал весну, прилет птиц. После 22 марта обычно вешали скворечники.

Длинные сосульки в марте предвещают холодную, затяжную весну, короткие — непродолжительную, дружную весну. Снег по весне тает с северной стороны муравьиных куч — лето будет теплым и долгим, а если с южной — холодным и коротким; Снег быстро тает, и вода бежит дружно — к мокрому лету.