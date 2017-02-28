Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Песков ответил на требование США прекратить огонь в Донбассе
Как одевать ребенка весной: советы мам
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Cпустя ровно 12 лет Караченцов снова разбился в страшном дтп
Известный актер умер после операции (фото)
«Не оставили шансов»: Порошенко о выигранном у России сражении
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
"Ситуация меняется": крымские татары не хотят на Украину
Слова Савченко о Путине вызвали резонанс в Киеве
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10:36 (мск), источник: Uralpress.ru

В марте в Челябинской области ожидается серьезный перепад температур

В марте в Челябинской области существенных изменений в погоде не ожидается, отмечается значительная разность дневных и ночных температур.

По прогнозам gismeteo, температура воздуха в течение месяца будет колебаться от минус 5 до плюс 4 градусов. В ночные часы столбик термометра может опускаться до минус 15 градусов. В отдельные дни разность дневных и ночных температур воздуха может достигать 20 градусов.

Существенных осадков в первый день месяца не ожидается. В отдельных районах возможен мокрый снег с дождем.

Март — первый месяц календарной весны. Средняя температура воздуха в марте составляет минус 7−9 градусов. В теплые годы она повышается до минус 1−2 градусов, в холодные — опускается до минус 10−18 градусов. В течение месяца могут наблюдаться оттепели и сильные морозы. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 12−17 градусов, в Челябинске — плюс 15 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха при установлении морозов составляет минус 36−42 градуса, в Челябинске — минус 36 градусов. Число дней с оттепелью 5−7, с сильными морозами ниже минус 30 градусов — 1.

В течение 25−27 дней на всей территории области в марте светит солнце. Суммарная продолжительность солнечного сияния составляет 134−200 часов. В марте, в северной половине области выпадает 24−35 мм осадков. На остальной территории количество выпавших осадков составляет 15−18 мм. В марте 2005 года вЧелябинске выпало снега в 3 раза больше нормы. В марте 1904 года — 0% месячной нормы осадков.

В народе март называют «протальником», «грачником». Морозы в марте держатся недолго. Небо часто яркое, голубое. На 22 марта приходится весеннее равноденствие: долгота дня становится равной долготе ночи.

В марте на Руси происходило «заклинание весны». Это древний языческий обряд, с которым народ встречал весну, прилет птиц. После 22 марта обычно вешали скворечники.

Длинные сосульки в марте предвещают холодную, затяжную весну, короткие — непродолжительную, дружную весну. Снег по весне тает с северной стороны муравьиных куч — лето будет теплым и долгим, а если с южной — холодным и коротким; Снег быстро тает, и вода бежит дружно — к мокрому лету.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В марте в Челябинской области ожидается серьезный перепад температур
Киев счел ультиматум ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений
СБ ООН осудил КНДР за обход санкций
Экс-помощник Ле Пен выступил с новыми разоблачениями
Улицу напротив посольства РФ в США хотят назвать в честь Немцова
Легендарный хоккеист Владимир Петров умер в возрасте 69 лет
СМИ: Россия отказалась задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Американская киноакадемия извинилась за ошибку на премии «Оскар»
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности Мама двоих малышей и фитнес-гуру, австралийка Тэмми Хэмброу продемонстрировала свой мускулистый плоский живот спустя семь месяцев после родов.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь